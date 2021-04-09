ЕБРР подтвердил решение заморозить инвестирование белорусских госпроектов

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию о заморозке новых инвестиций в государственные проекты Беларуси, сообщается в телеграм-канале руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.

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26 марта Латушко отправил ЕБРР письмо, в котором обратил внимание банка на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны белорусского режима. Руководитель НАУ отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью, передает БелаПАН .

На обращение официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кваттрочокке. «ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси», — отметил Кваттрочокке.

В сентябре 2020 года Европарламент принял резолюцию, в которой не признал результаты президентских выборов в Беларуси легитимными, обвинил власти в нарушении прав человека и предложил расширить санкции в отношении официального Минска, рекомендовав ЕБРР отказаться от финансирования проектов в госсекторе Беларуси.