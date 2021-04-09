ЕБРР подтвердил решение заморозить инвестирование белорусских госпроектов

/ Экономика
Просмотров: 282

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию о заморозке новых инвестиций в государственные проекты Беларуси, сообщается в телеграм-канале руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Фото: pixabay.com

26 марта Латушко отправил ЕБРР письмо, в котором обратил внимание банка на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны белорусского режима. Руководитель НАУ отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью, передает БелаПАН.

На обращение официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кваттрочокке. «ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси», — отметил Кваттрочокке.

В сентябре 2020 года Европарламент принял резолюцию, в которой не признал результаты президентских выборов в Беларуси легитимными, обвинил власти в нарушении прав человека и предложил расширить санкции в отношении официального Минска, рекомендовав ЕБРР отказаться от финансирования проектов в госсекторе Беларуси.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проекта, реализованные в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕБРР ЕБРР зарубежные инвестиции санкции Персона: Павел Латушко

Другие материалы на эту тему:

Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси

Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

Беларусь вводит ответные санкции в связи с решением ЕС

Беларусь вводит ответные санкции в связи с решением ЕС

БНБ-Банк получил 10 млн рублей от ЕБРР для поддержки малого и среднего бизнеса

БНБ-Банк получил 10 млн рублей от ЕБРР для поддержки малого и среднего бизнеса