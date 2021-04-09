Приговор блогерам Петрухину и Кабанову вынесут 14 апреля

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Приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова будет объявлен в суде Октябрьского района Могилева 14 апреля, сообщает БелаПАН.

Государственное обвинение просит наказать блогеров тремя годами лишения свободы в колонии общего режима, адвокаты настаивают на их невиновности и оправдании подзащитных.

Обвиняемые своей позиции выразить не смогли, так как на первом судебном заседании 11 февраля были удалены за нарушение порядка его проведения. В дальнейшем их ходатайства о возвращении в процесс не были удовлетворены. Подсудимые также не выступят в суде с последним словом.

Сергея Петрухина и Александра Кабанова правозащитники признали политзаключенными, они находятся под стражей с 25 июня 2020 года. Блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей.

9 апреля в суде завершились прения сторон. Председательствует на процессе судья Ольга Кравченко.

 

 

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Тэги: дело Тихановского блогеры Персона: Александр Кабанов Сергей Петрухин Ольга Кравченко

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