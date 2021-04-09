Милиция сорвала встречу представителей создаваемой партии «Вместе» с жителями Молодечно

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В Молодечно 8 апреля встречу представителей создаваемой в Беларуси партии «Вместе» с местными жителями прервала милиция.

Как сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, волонтеры штаба Максим Богрецов и Дмитрий Подолинский приехали в Молодечно на анонсированную ранее встречу с горожанами, передает БелаПАН.

На знакомство с представителями создаваемой партии пришло около десятка местных жителей. «Все-таки люди собрались, и где-то в течение часа была возможность пообщаться с волонтерами, посмотреть презентацию», — сообщила пресс-служба.

Потом в помещение, где проходила встреча, пришли сотрудники милиции и попросили всех его покинуть, сославшись на то, что мероприятие не санкционировано.

Представители штаба сообщают, что все дальнейшие мероприятия с жителями Беларуси «будут организовываться с учетом этого опыта». Следующая встреча запланирована на 10 апреля в Новополоцке.

29 марта о создании партии «Вместе» заявил находящийся под следствием бывший банкир и бывший претендент на президентский пост Виктор Бабарико. За пять дней заявки на вступление в создаваемую партию подали пять тысяч человек.
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Тэги: партия Вместе Минюст Персона: Виктор Бабарико Максим Богрецов Дмитрий Подолинский Город: Молодечно

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