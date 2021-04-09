Поезда премиальной комплектации свяжут Минск и Москву с 30 апреля

Четыре пятивагонных поезда «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между Минском и Москвой с 30 апреля. Такая информация опубликована на сайте РЖД.

Фото: nemihail.livejournal.com

Поезда № 717/722 и 721/718 Москва — Минск будут ежедневными, а отправляться и прибывать в конечные пункты будут по зеркальному расписанию дважды в день.

Так, составы № 717/722 будут отправляться в 6:20 и приезжать в 13:10, совершая остановку в Смоленске. А № 721/718 станут отправляться в 16:00, прибывать — в 22:55. Остановки запланированы в Вязьме и Смоленске.