Поезда премиальной комплектации свяжут Минск и Москву с 30 апреля

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Четыре пятивагонных поезда «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между Минском и Москвой с 30 апреля. Такая информация опубликована на сайте РЖД.

Фото: nemihail.livejournal.com

Поезда № 717/722 и 721/718 Москва — Минск будут ежедневными, а отправляться и прибывать в конечные пункты будут по зеркальному расписанию дважды в день.

Так, составы № 717/722 будут отправляться в 6:20 и приезжать в 13:10, совершая остановку в Смоленске. А № 721/718 станут отправляться в 16:00, прибывать — в 22:55. Остановки запланированы в Вязьме и Смоленске.
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Тэги: Беларусь-Россия Минск-Москва поезд РЖД Ласточка

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