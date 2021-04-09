Политзаключенного Виталия Щербича приговорили к четырем годам колонии

В суде Заводского района Минска 9 апреля огласили приговор политзаключенному Виталию Щербичу, которого обвиняли в подготовке к массовым беспорядкам в Минске.

Виталий с семьей. Фото из личного архива

Как сообщает сайт spring96.org , судья Анжела Костюкевич посчитала, что вина мужчины доказана, и назначила ему наказание, которое накануне запросила гособвинитель Ольга Дендилевич, — лишение свободы на 4 года в условиях усиленного режима.

Виталий Щербич до задержания работал кладовщиком в частной медицинской лаборатории, ранее судим не был. Много лет занимался страйкболом, интересовался военной историей, изучал оружие, был подписан на тематические телеграм-каналы.

Согласно обвинению, Щербич умышленно с 9 августа 2020 года и в последующие дни (до задержания в ноябре) совместно с неустановленными лицами имел отношение к массовым беспорядкам, которые проходили в Минске и других неустановленных местах.

По версии следствия, обвиняемый приобрел и доработал предметы «для разъяренной толпы, организации погромов, поджогов, сопротивления законной деятельности правоохранительных органов, не довел преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам».

Правозащитники отмечают, что все обвинение против мужчины строилось на информации от мобильного оператора о нахождении абонентского номера Виталия в местах проведения митингов в августе и сентябре 2020 года, телефонном разговоре с матерью, оставленных сообщениях в телеграмм-чатах и изъятых вещах.

Щербич свою вину не признал.