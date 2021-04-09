НАН планирует продлить срок эксплуатации Белорусского космического аппарата

Национальная академия наук (НАН) рассчитывает продлить срок эксплуатации первого белорусского спутника дистанционного зондирования Земли — Белорусского космического аппарата (БКА), который находится на орбите уже девять лет, сообщил на пресс-конференции 9 апреля в Минске председатель президиума НАН Владимир Гусаков.

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Он отметил, что у аппаратов этого типа гарантийный срок эксплуатации на орбите составляет пять лет. БКА, превысив этот срок почти вдвое, и сейчас выполняет свои задачи в полном объеме, «что равнозначно созданию нового спутника».

«Специалистами Национальной академии наук Беларуси и российскими коллегами проводится оценка технического состояния БКА на предмет возможности продления срока его дальнейшей эксплуатации, — заявил Гусаков. — По состоянию на сегодняшний день можно прогнозировать, что Академия наук будет инициировать перед главой государства вопрос дальнейшего продления эксплуатации БКА на орбите».

22 июля 2012 года состоялся успешный запуск БКА. Срок службы аппарата был рассчитан на пять лет, но после детальной диагностики систем его дважды продлевали — сначала до 2018 года, а после — до 2021-го включительно.

Первая попытка вывести на орбиту белорусский спутник была предпринята в 2006 году, однако запуск оказался неудачным — 26 июля ракета-носитель, которая должна была доставить на орбиту спутники «БелКА» (Беларусь), «Бауманец» (Россия), «УниСат-4» (Италия) и 14 университетских спутников «КубСат» (США), отказала и потерпела крушение.