На последних торгах недели белорусский рубль отыграл у всех основных валют

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По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.

Они завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,1436 белорусского рубля (-0,0199 пункта);
  • доллар — 2,6411 белорусского рубля (-0,021 пункта);
  • российский рубль — 3,4298 белорусского рубля за 100 российских (-0,0237 пункта).

Это означает, что банки, работающие в Беларуси, снизят котировки валют в своих обменниках.

 

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Тэги: курсы валют

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