Число белорусов, заболевших COVID-19, продолжает расти  

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.622 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.525 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса выросло — 8 апреля было зарегистрировано 1.272 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 333.430, умерло 2.334 пациента с коронавирусом, выздоровело — 323.748.

За минувшие сутки выполнено 20.258 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.261). Всего с начала эпидемии проведено 5.516.682 теста.

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