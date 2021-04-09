Готовиться к войне? За неделю до послания Путина Москва собирает участников ОДКБ на совещание

Участники 18-го заседания Военного комитета по вопросам развития сотрудничества государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 14 апреля в Подмосковье, обсудят угрозы безопасности в регионе ОДКБ, сообщает пресс-служба организации.

Фото пресс-службы ОДКБ

В заседании комитета, которое возглавит начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, будут участвовать главы генштабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев.

«На заседании планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах, мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения», — говорится в сообщении.

Представители Таджикистана проинформируют членов военного комитета о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных страной в период ее председательства в организации в 2021 году.

Члены военного комитета также ознакомятся с информацией начальника Общевойсковой академии ВС РФ о подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ и информацией о деятельности Краснодарского высшего военного училища о подготовке для стран ОДКБ военных кадров в области информационной безопасности.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года.

14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся.

Цель ОДКБ заключается в совместной защите территориального и экономического пространства государств — участников договора от любых проявлений внешней военно-политической агрессии, террористической деятельности, природных катастроф крупного масштаба и др.

Напомним, 21 апреля в Москве пройдет ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 23 апреля пройдет срочное пленарное заседание верхней палаты парламента (отметим, что именно Совфед юридически дает право президенту страны вводить войска на территорию другого государства).

Для справки: 1 апреля 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.

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