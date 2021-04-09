БЖД восстанавливает ежедневное сообщение с Москвой и Петербургом

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «Российские железные дороги» восстанавливает ежедневное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото пресс-службы БЖД

Как сообщила пресс-служба БЖД, 13 апреля начнет ежедневно курсировать фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва формирования Белорусской железной дороги.

Также 13 апреля возобновит движение поезд № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург формирования БЖД. Он будет отправляться из Бреста в 14.30 (из Минска в 18.44) и прибывать в Санкт-Петербург в 7.55. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 18.23 и прибывать в Минск в 7.15, в Брест — в 11.56. Поезд ежедневный.

Кроме этого, 13 апреля возобновится движение поезда № 4/3 Москва — Брест формирования БЖД (отправление из Бреста в 17.37, прибытие в Москву в 6.53). Из Москвы поезд будет отправляться в 22.17, прибывать в Брест — в 10.31. Состав будет курсировать через день.

27 апреля начнет курсировать поезд №302/301 Минск/Гомель — Адлер. В первый рейс он отправится из Минска в 12.20 (из Гомеля в 17.40) 27 апреля и прибудет в Адлер 29 апреля в 12.32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля в 16.08 и прибудет 1 мая в Гомель в 12.30, а в Минск — в 17.09. На первоначальном этапе движение поезда будет организовано один раз в четверо суток.

В БЖД обращают внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

Как сообщалось, решением правительства России 8 февраля было возобновлено международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией. На первоначальном этапе было организовано курсирование поезда № 2/1 Минск — Москва формирования БЖД отправлением из Минска по четным, а из Москвы — по нечетным дням.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено 5 апреля 2020 года на основании решения Роспотребнадзора. Ограничения были введены на фоне распространения коронавируса.