Власти собираются «закопать» почти 450 млн рублей

Сельхозорганизациям будет оказана господдержка почти на 450 млн рублей. Такое решение содержится в указе №141 от 8 апреля, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Деньги будут направлены для закупки горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года. В том числе межбюджетными трансфертами консолидированным бюджетам областей будет выделено 149 млн 769 тыс. рублей. Консолидированному бюджету Витебской области — 49 млн 999 тыс. рублей, Гомельской — 49,9 млн рублей, Могилевской области — 49 млн 870 тыс. Витебскому, Гомельскому и Могилевскому облисполкомам в 2021 году поручено обеспечить предоставление субсидий на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции из соответствующих местных бюджетов.

Министерству финансов поручено обеспечить в 2021 году размещение средств республиканского бюджета в сумме до 200 млн рублей во вклады (депозиты) в ОАО «Банк развития Республики Беларусь» для финансирования закупки сельскохозяйственной техники.

О том, что правительство предложило дополнительно выделить на весенние полевые работы 300 млн рублей, сообщил 16 марта на заседании президиума Совета министров премьер-министр Роман Головченко. Он напомнил, что «в соответствии с решением главы государства и правительства на проведение весенних полевых работ предусмотрены бюджетные средства в размере 311 млн рублей, льготные кредиты банков на 561 млн, а также кредиты с субсидированием процентной ставки под госзаказ для предоставления авансов на сумму порядка 250 млн».

«Правительство в 2021 году проработало и внесло на рассмотрение главы государства предложения по дополнительному финансированию данных работ в размере до 300 млн рублей. Эти средства должны быть направлены на дозакупку минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Также правительство внесло на рассмотрение президенту предложение об оказании дополнительной поддержки в выделении топлива в объеме 57 тыс. т, возврат которого будет осуществлен за счет бюджета», — сообщил Головченко.

На проведение весенних полевых работ требуется 2 млрд 250 млн рублей, сообщил на пресс-конференции 30 марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

«Практически сегодня данная сумма изыскивается за счет республиканского и местного бюджета, за счет кредитных ресурсов и собственных средств. Недостаток финансирования составляет 159 млн рублей. Эти средства мы изыскиваем за счет получения с отсрочкой платежа средств защиты растений и запчастей», — сказал Гракун.

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