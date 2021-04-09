Алексиевич назвала две главные угрозы для белорусов

По мнение нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сегодня белорусское общество имеет две главные угрозы.
Общаясь с корреспондентом SüddeutscheZeitung, она отметила, что в настоящее время работает над книгой о последних событиях в Беларуси. В этом ей помогают граждане страны, которые присылают свои истории о «после 9 августа».
Алексиевич подчеркнула, что сегодня белорусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией».
Нобелевского лауреата в настоящее время беспокоит вопрос: как создать независимое процветающее государство.
События последнего полугода она оценивает, как попытку ненасильственной революции, которая могла привести к бескровной смене власти.