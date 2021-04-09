На МТЗ произошел крупный пожар

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Около десяти пожарных машин были замечены сегодня в полночь на территории Минского тракторного завода, сообщаю работники предприятия.

О ЧП утром рассказали в МЧС. По информации спасателей, в 23:34 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании складского помещения (…) на территории ОАО «МТЗ» (склад №541 консервации и упаковки с последующим загоранием деревянных элементов кровли на общей площади 50 квадратных метров.

В результате пожара повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок.

Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 16 пожаров.

 

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Тэги: МТЗ пожары Город: Минск

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