Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская задержана по уголовному делу

Правозащитница и директор просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская задержана как подозреваемая по уголовному делу. Об этом БелаПАН сообщил ее муж Владимир Яворский.

Фото со страницы Татьяны в соцсети

По его словам, 8 апреля прошли административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще трое получили по семь суток. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику правоохранительных органов.

«Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал Яворский. Подробностей он пока не знает.

6 апреля в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По словам ее мужа, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Гацуру-Яворскую, а также активисток «Звена», в том числе Наталью Тренину и Юлию Семенченко, доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Татьяна Гацура-Яворская и Наталья Тренина организовали выставку «Машина дышит, а я — нет», посвященную белорусским врачам, борющимся с коронавирусом и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники.

Выставка открылась 30 марта в event-пространстве «Месца» в доме на улице Революционной в Минске и должна была завершиться 17 апреля, однако 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.

В ночь на 6 апреля представители организаторов проекта сообщили в соцсетях, что вынуждены его прекратить: «Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет». Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку».