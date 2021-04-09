Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный порывистый (местами сильный порывистый). Погода в регионах:

Брест +8..+10° C (ветер порывами до 14 м/с);

(ветер порывами до 14 м/с); Витебск +7..+9° C (ветер порывами до 14 м/с);

(ветер порывами до 14 м/с); Гомель +9..+11° C (ветер порывами до 10 м/с);

(ветер порывами до 10 м/с); Гродно +8..+10° C (ветер порывами до 18 м/с);

(ветер порывами до 18 м/с); Могилев +8..+10° C (ветер порывами до 10 м/с);

(ветер порывами до 10 м/с); Минск +8..+10° C (ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, что с субботы заметно потеплеет .