Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный порывистый (местами сильный порывистый). Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +9..+11°C (ветер порывами до 10 м/с);
- Гродно +8..+10°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Могилев +8..+10°C (ветер порывами до 10 м/с);
- Минск +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с).
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