Тихановская 9 апреля выйдет в народ и ответит на вопросы белорусов

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявил, что в пятницу лидер сторонников перемен «выйдет в народ» и пообщается с гражданами Беларуси.

Как сообщается, 9 апреля в 18:00, «Светлана Тихановская проведет стрим на своем youtube-канале и ответит на вопросы беларусов».

Отмечается, что свой вопрос политику сможет задать каждый, кто напишет чат-боте Офиса Тихановской (@AskOffice_Bot), либо в комментариях под трансляцией.

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