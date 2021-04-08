Тихановская 9 апреля выйдет в народ и ответит на вопросы белорусов

/ Политика
Просмотров: 151

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявил, что в пятницу лидер сторонников перемен «выйдет в народ» и пообщается с гражданами Беларуси.

Как сообщается, 9 апреля в 18:00, «Светлана Тихановская проведет стрим на своем youtube-канале и ответит на вопросы беларусов».

Отмечается, что свой вопрос политику сможет задать каждый, кто напишет чат-боте Офиса Тихановской (@AskOffice_Bot), либо в комментариях под трансляцией.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Штайнмайер: белорусы нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке

Штайнмайер: белорусы нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»