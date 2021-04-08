Тихановская 9 апреля выйдет в народ и ответит на вопросы белорусов
Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявил, что в пятницу лидер сторонников перемен «выйдет в народ» и пообщается с гражданами Беларуси.
Как сообщается, 9 апреля в 18:00, «Светлана Тихановская проведет стрим на
Отмечается, что свой вопрос политику сможет задать каждый, кто напишет чат-боте Офиса Тихановской (@AskOffice_Bot), либо в комментариях под трансляцией.
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