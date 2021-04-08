Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор

Дмитрию Лаевскому, защитнику экс-банкира и экс-претендента по пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака, объявлен выговор.

Фото со страницы адвоката в соцсети

Как сообщил Лаевский БелаПАН, такое решение вынесено сегодня на заседании дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов, куда он был вызван.

«Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение о привлечении меня к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Мотивы принятия решения мне пока не известны», — сказал адвокат.

Как сообщалось, 24 марта Лаевского вызвали на заседание совета Минской городской коллегии адвокатов, где сообщили о дисциплинарном производстве против него. Поводом стал пост в «Фейсбуке», в котором защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

В марте при Минюсте началась массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам. Более чем из 20 вызванных на комиссию адвокатов ее прошли лишь трое, еще шесть прошли аттестацию условно. Действие адвокатских лицензий остальных, в том числе одного из самых известных адвокатов страны Сергея Зикрацкого, подлежит прекращению.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и другие.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI), Фонд Дж.Клуни «За справедливость» (CFJ), организация Lawyers for Lawyers (Нидерланды) вместе с Юридическим обществом Англии и Уэльса, Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы (CCBE), Хельсинкский фонд прав человека, а также авторитетные российские адвокаты.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорилось в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (прошла 22 февраля — 23 марта в Женеве).

18 марта на совещании о выполнении поручений по совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка Александр Лукашенко поинтересовался, «что сделано для наведения порядка в адвокатуре».

«Основная задача этого правового института — защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.