Суд вынес приговоры за протестные надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево

/ Общество
Просмотров: 94

Суд Брестского района 8 апреля вынес приговоры шести молодым людям за надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, парней, младшему из которых 17 лет, старшему — 19, признали виновными в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения).

Отмечается, что основанием для задержания стало нанесение ими краской надписей «3%», «Уходи», «Жыве Беларусь!» на памятнике Ленину в августе 2020 года.

Сначала производство в отношении одного из обвиняемых вынесли в отдельное дело, предположительно потому, что молодой человек постоянно проживает за пределами Беларуси. Но на суде 23 марта было решено эти дела объединить, а шестого обвиняемого вызвать в суд.

Судья Сергей Маручек назначил Ярославу Бураку три месяца ареста. Сейчас он проходит службу в армии, которую продолжит после того, как отбудет наказание на гауптвахте в Минске. Этот срок не будет зачтен в срок службы.

Дмитрия Харса осудили на месяц ареста.

Кирилл Бекиш и Денис Черныгин получили по 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительную колонию, Александр Никитин и Владислав Терешко — по 1,5 года ограничения свободы по месту жительства.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: памятник Ленину акции протеста Персона: Сергей Маручек Ярослав Бурак Дмитрий Харс Кирилл Бекиш Денис Черныгин Александр Никитин Владислав Терешко Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

«Из реанимации — в ИВС». Как за «массовые беспорядки» судят подростков

«Из реанимации — в ИВС». Как за «массовые беспорядки» судят подростков