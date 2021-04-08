Латушко: Лукашенко при поддержке Макея осуществляет полную изоляцию страны

Бывший посол Беларуси в ряде зарубежных государств Павел Латушко считает, что сегодня «зафиксировано личное поражение министра иностранных дел Владимира Макея».

В эфире RTVI глава Народного антикризисного управления отметил , что де-факто МИД Беларуси «прекратил свое существование».

Кроме этого Латушко отметил, что «у нелегитимной власти есть время до 26 апреля, чтобы освободить политзаключенных — иначе США восстановят санкции».

Политик отметил, что сегодня Лукашенко при поддержке Макея «осуществляет полную изоляцию страны».

В этой связи он видит важную роль работы так называемых народных посольств, которые уже созданы за границей.

Сокращение диппредставительств Латушко связывает исключительно с тяжелой экономической ситуацией, которая сложилась в стране.

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