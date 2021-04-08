Эксперт о новом объединении компаний: ничего хорошего не будет

Ничего хорошего от вливания «Красного мозырянина» в состав ОАО «Спартак» не будет.

Как заявил БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, сегодня в госуправлении «отсутствует система мотивации», а режим управления «не поменяется»: «Идет только имитация процесса».

Эксперту нынешняя процедура напомнила поглощение менее успешного предприятия более успешным, как присоединение убыточных колхозов к передовым.

«Вместо того чтобы сделать глубокий анализ того, что есть, идет подмена понятий, есть только предположение, что укрупненные предприятия будут лучше управляться, давать лучшие результаты. При этом игнорируется опыт сахарных, цементных компаний», — отметил эксперт.

«Такое впечатление, что органы госуправления застряли на модели слияния и поглощения в рамках государственных объединений и не предлагают ничего лучшего. Это просто перекладывание из одного кармана в другой с претензией получить другой результат. Но ничего хорошего не будет, потому что отсутствует система мотивации и режим управления не поменяется. Идет только имитация процесса улучшения качества госуправления», — считает Романчук.

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