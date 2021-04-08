Белорусский стартап разработал сервис по выявлению бессимптомной пневмонии

Белорусский стартап Covid-Ray совместно с облачным провайдером IBA Cloud запустил сервис, который способен обнаружить даже бессимптомную пневмонию на основе цифрового снимка. Точность предварительного диагноза — около 91%.

Сервис выявляет воспаление легких на основе рентгенограммы. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус — норма, пневмония или другая патология. По каждой версии приводится вероятность в процентах, а окончательный диагноз остается за врачом.

Covid-Ray уже пользуются белорусские медучреждения: они загружают сотнями снимки пациентов с подозрениями на воспаление легких. Те из них, в которых нейросети обнаружили патологию, специалисты изучают наиболее внимательно. Это позволяет повысить качество диагностики у пациентов со слабо выраженной или бессимптомной пневмонией, в том числе при коронавирусе.

Возможности сервиса уже задействуют и зарубежные клиники — в частности, в России, Великобритании и Новой Зеландии.

На сайте covidray.online нужно загрузить цифровой снимок, после чего система его проанализирует за доли секунды. Результат можно сохранить, распечатать и показать врачу для уточнения диагноза.

«Сервис не может полностью заменить врачей, однако призван повысить точность их диагностики. Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день, и при такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы. В отличие от людей, нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка. Что важно, сервис практически не допускает ложноотрицательных результатов, а значит, если у пациента что-то не так с легкими — он это заметит», — заверяют разработчики Covid-Ray.