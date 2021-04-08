Еще пять человек в Беларуси признаны политзаключенными

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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек.

Как сказано в их совместном заявлении, опубликованного на сайте spring96.org, число политзаключенных в Беларуси выросло до 342.

Политзаключенными признаны:

  • Валерий Лоза (ст. 369 УК — два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);
  • Юрий Корнилович (ст. 369 УК — три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);
  • Павел Береснев (ст. 369 УК — полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа);
  • Станислав Павлинкович (ст. 391 УК — два года ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа);
  • Виталия Зарядей (ст. 391 УК — заключен под стражу в СИЗО Бреста).

Правозащитники считают преследование этих лиц «политически мотивированным, требуют немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование».

Организации, подписавшие заявление, подчеркнули, что белорусские власти «должны принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц (188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391), и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

Власти должны медленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны, говорится в заявлении, которое подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский ПЕН-центр, «Инициатива FORB», «Правовая инициатива», «Хьюман Константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр и Белорусская ассоциация журналистов.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Валерий Лоза Юрий Корнилович Павел Береснев Станислав Павлинкович Виталия Зарядей

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