До +20°С. Какую погоду на выходных прогнозируют синоптики

/ Общество
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На ближайших выходных синоптики прогнозируют теплую погоду. Впору задуматься и о поездке на природу на шашлыки.

Фото pixabay.com

Как отмечается в кратковременном прогнозе, 10-11 апреля погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы.

Температура воздуха составит:

10 апреля (преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут дожди)

  • ночью -2..+4°С;
  • днем +9..+16°С.

11 апреля (преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-западу пройдут дожди)

  • ночью +1..+6°С;
  • днем +14..+20°С.

 

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Тэги: прогноз погоды

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