Белорусский костел просит БГТРК возобновить радиотрансляции воскресных утренних месс

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец обратился в Белтелерадиокомпанию и Мингорисполком с просьбой возобновить ежедневную радиотрансляцию утренней мессы из архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Официальный портал Римско-католического костела в Беларуси со ссылкой на настоятеля архикафедрального костела ксендза Антония Климантовича сообщает, что епископ Великоселец направил соответствующее письмо от имени многих белорусских приходов.

Сотрудники Белтелерадиокомпании, по словам ксендза Климантовича, сообщили ему, что святая месса, которая пройдет 11 апреля в 08:15, попадет в прямой радиоэфир. Вместе с тем, отметил он, официального подтверждения о возобновлении радиотрансляций он лично не получал.

Настоятель архикафедрального костела надеется, что трансляция мессы «состоится не только 11 апреля, но и вернется в ежедневную программу Белтелерадиокомпании».

Стоит отметить, что в расписании эфирного вещания на сайте Первого национального канала Белорусского радио на воскресенье, 11 апреля, трансляции мессы на данный момент нет.

Костельный портал напомнил, что утренние воскресные мессы из минского архикафедрального костела транслировались в радиоэфире непрерывно с 2000 года по август 2020-го. До этого в течение нескольких лет по радио транслировались мессы из костела Святых Симеона и Елены (Красный костел).

В прошлом году 23 августа сотрудники радио сообщили настоятелю архикафедрального костела, что трансляции не будет «по техническим причинам». С тех пор воскресные мессы так и не вернулись в радиоэфир.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий расценил внезапное прекращение радиотрансляций мессы как факт преследования костела.

Напомним, в минувшее воскресенье, 4 апреля, католики отпраздновали Пасху .

Читайте также: