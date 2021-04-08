«Станет началом конца Украины». В Кремле пригрозили Киеву

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Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак недвусмысленно пригрозил властям Украины.

Фото с сайта RT

По его словам, передает РБК, «начало боевых действий [на Донбассе] — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал Козак.

Чиновник также отметил, что к гибели украинского государства приведет и ее вступление в североатлантический альянс.

Козак утверждает, что Москва не заинтересована в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории.

Он сказал, что Россию в этой связи интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.

«Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — сказал Козак.

Отметим, что в Украине уверяют об активизации России на непризнанных территориях. В частности, экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал ТСН, что сейчас в ОРДЛО российский паспорт «можно получить за пару недель»: «Проводят собрания на предприятиях, впихивают эти паспорта, которые привязывают к полисам здравоохранения, чтобы можно было получить услуги в Ростове или еще где-то в России».

 

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Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины Россия-Украина Персона: Дмитрий Козак Павел Климкин

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