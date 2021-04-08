«Станет началом конца Украины». В Кремле пригрозили Киеву
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак недвусмысленно пригрозил властям Украины.
По его словам, передает
Чиновник также отметил, что к гибели украинского государства приведет и ее вступление в североатлантический альянс.
Козак утверждает, что Москва не заинтересована в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории.
Он сказал, что Россию в этой связи интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.
«Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — сказал Козак.
Отметим, что в Украине уверяют об активизации России на непризнанных территориях. В частности, экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал