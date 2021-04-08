На пятницу объявлен желтый уровень опасности

По прогнозу Бедгидромета, ночью и утром 9 апреля Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.

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Как сообщается, на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.

Кроме этого, днем в пятницу местами по северо-западу стоит ждать усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).