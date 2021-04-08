Роуминг между Беларусью и Россией обещают отменить до конца года

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Тарифы на сотовую связь между Беларусью и Россией уже снижены в семь раз, а окончательно роуминг отменят до конца текущего года, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Я знаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга. Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконнекту уменьшение стоимости этих соединений в 20 раз. И, собственно, стоимость самого трафика в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, уже сегодня снижена от трех до семи раз», — передает слова Мезенцева soyuz.by.

«Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая совершенно не отличается между звонками внутри Беларуси и внутри России от звонков друг другу из одной и другой страны», — дополнил он.

Переговоры об отмене роуминга на территории Союзного государства Беларусь и Россия ведут с 2017 года. Сроки отмены неоднократно переносились.
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Тэги: роуминг Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Мезенцев

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