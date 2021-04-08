Минздрав зафиксировал 1272 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1272 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1379 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса практически не изменилось — 7 апреля было зарегистрировано 1278 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 331 808, умерло 2324 пациента с коронавирусом, выздоровело — 322 223.

За минувшие сутки выполнен 18 261 тест на коронавирус (днем ранее — 17 271, двумя днями ранее — 7809). Всего с начала эпидемии проведено 5 496 424 теста.