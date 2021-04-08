У жителя Слонима конфисковали машину из-за БЧБ и «Погони»

/ Общество
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В Слониме мужчину арестовали на семь суток и конфисковали его автомобиль, на котором была размещена «Погоня» и БЧБ-флаг.

В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что 31-летний мужчина оформил свой автомобиль в «оппозиционных тонах» — на капоте разметил наклейку с гербом «Погоня», а на крышу наклеил две белые наклейки. Его задержали на трассе М11.

«Так как подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сообщили в УВД.

По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, а Ford Fiesta конфискован как орудие совершения правонарушения.
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Тэги: БЧБ-флаг герб Погоня Город: Слоним

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