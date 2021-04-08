«Белпочта» исключила из каталога три журнала «Нашей Нивы»

Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.

«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Об этом сообщает NN.by .

Месяц назад аналогичное решение принял другой государственный монополист — «Белсоюзпечать». Не попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги».

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