«Белпочта» исключила из каталога три журнала «Нашей Нивы»

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Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.

«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Об этом сообщает NN.by.

Месяц назад аналогичное решение принял другой государственный монополист — «Белсоюзпечать». Не попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги».

Редакция запускает собственную систему подписки.

Журнал «Наша гісторыя» выходит с 2018 года. Это первый в Беларуси глянцевый исторический журнал. «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!», которые стали выходить позже, адресованы детской аудитории.

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Тэги: Наша Нива Наша гісторыя Белпочта

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