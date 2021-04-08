Сотрудник милиции стрелял в пассажира такси в Серебрянке
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Покушение на убийство сотрудника милиции произошло ночью 24 ноября на улице Малинина в Минске.
По сообщению пресс-службы СК, 24-летний таксист вызвал милицию на агрессивно настроенного пассажира, который угрожал применением насилия.
В ходе пресечения противоправных действий прибывшим милиционером, обвиняемый «оказал активное сопротивление и попытался нанести удар шилом в область шеи сотруднику». Удар пришелся в бронежилет. Держа в руках шило, мужчина неоднократно угрожал убийством правоохранителю, пытался подойти ближе с целью причинения ему телесных повреждений.
Милиционер применил табельное оружие, выстрелив обвиняемому в ногу.