Сотрудник милиции стрелял в пассажира такси в Серебрянке

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Покушение на убийство сотрудника милиции произошло ночью 24 ноября на улице Малинина в Минске.

По сообщению пресс-службы СК, 24-летний таксист вызвал милицию на агрессивно настроенного пассажира, который угрожал применением насилия.

В ходе пресечения противоправных действий прибывшим милиционером, обвиняемый «оказал активное сопротивление и попытался нанести удар шилом в область шеи сотруднику». Удар пришелся в бронежилет. Держа в руках шило, мужчина неоднократно угрожал убийством правоохранителю, пытался подойти ближе с целью причинения ему телесных повреждений.

Милиционер применил табельное оружие, выстрелив обвиняемому в ногу.
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Тэги: табельное оружие Серебрянка покушение на убийство

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