В Минске устанавливают уникальные для СНГ мощные электрозаправки

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Сеть «Маланка» приступила к установке зарядных комплексов для электромобилей, которым нет аналогов в СНГ.

Источник: ПО «Белоруснефть»

В ПО «Белоруснефть» сообщили, что возводятся 18 уникальных комплексов по шесть зарядных станций в каждом. Станции мощностью 50 кВт позволяют владельцам электромашин пополнять заряд на 30–40 км всего за 10 минут. Такие комплексы — ноу-хау белорусских разработчиков.

«Станции устанавливаем вблизи торговых и административных центров, а также недалеко от МКАД, — рассказал начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть» Максим Сусаренко. — Комплексы позволяют одновременно заряжать несколько электромобилей в местах, где это необходимо. Приехав в торговый центр или выезжая из города, водителям не нужно ждать на парковке, пока освободится единственный столбик зарядки, а можно быстро и без очереди пополнить заряд автомобиля всего за полчаса».

В Беларуси насчитывается свыше 2500 электромобилей. По прогнозам специалистов Malanka, за текущий год их количество увеличится в три раза и превысит 7500 единиц. В Минске установлено 300 станций для зарядки электромобилей. До конца года их появится еще 60.
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Тэги: Белоруснефть Malanka электромобили Персона: Максим Сусаренко

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