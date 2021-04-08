Двое минчан несколько лет обкрадывали автомобили

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Сыщики столичного уголовного розыска вышли на двоих минчан 51 и 44 лет. По предварительной информации, мужчины совершали хищения на протяжении нескольких лет: проникали в автомобили и забирали только ценные вещи.

В основном объектами посягательств оказывались иномарки 2000-х годов выпуска с механическим замком, незамысловатой сигнализацией или без нее, передает пресс-служба МВД. Подельники начинали работать, когда водитель выходил из машины: сигнализацию отключали, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками.

Задержанные старались продать похищенное, но часть имущества хранилась в гараже одного из них. Во время осмотра бокса милиционеры обнаружили более 550 вещей, включая велосипеды и наборы инструментов.
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Тэги: угрозыск кража воры Город: Минск

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