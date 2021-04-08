Пять автомобилей столкнулись на 22-м километре МКАД

ДТП с участием пяти автомобилей случилось вечером 7 апреля на 22-м километре Минской кольцевой автодороги в районе съезда на трассу Р23 (слуцкое направление).

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на внешнем кольце при перестроении водитель грузовика «ДАФ» столкнулся с легковым «Хёндэ», а позади в этот же момент столкнулись еще три автомобиля — «Рено», «Мерседес» и «Опель».

Автомобили получили механические повреждения. Пострадал водитель «Рено», которого для осмотра увезли в больницу.