Сертификаты соответствия на услуги автошкол будут переоформлять до марта

Сертификаты соответствия на услуги автошкол по новым государственным стандартам будут переоформлять в плановом порядке до 1 марта 2022 года, сообщила пресс-служба Госстандарта.

Фото rstk.by

Ныне действующие стандарты, определяющие требования к оказанию таких услуг: СТБ 2191.1-2020 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 1. Основные требования» и СТБ 2191.2-2020 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 2. Требования к проведению экзаменов в учебных организациях» — введены в действие 1 ноября 2020 года взамен СТБ 2191.1-2011 и СТБ 2191.2-2011 соответственно.

Как отметили в Госстандарте, СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 не вводят новые технические требования в отношении сертифицированных услуг, а лишь уточняют их, поэтому отсутствуют основания для приостановления либо отмены выданных субъектам хозяйствования сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств.

Госстандарт принял решение о целесообразности замены сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств по СТБ 2191.1-2011 и СТБ 2191.2-2011 на сертификаты по СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 при проведении плановых или внеплановых периодических оценок сертифицированных услуг.