Ким Чен Ын пожаловался на «наихудшую ситуацию» в истории КНДР

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится в наихудшей ситуации за все времена из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением он выступил во время политической конференции партийных ячеек в Пхеньяне.

«Улучшение стандартов жизни людей даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки, первичные организации партии», — отметил Ким Чен Ын, передает Sky News.

Партийные ячейки состоят из 5−30 членов и являются наименьшими единицами партийной власти, контролирующих работу и жизнь на заводах и других местах.

Сейчас экономика КНДР, которая и так подорвана десятилетиями неэффективного управления и санкциями США, страдает от коронавирусных ограничений.

В то же время КНДР отвергает предложение администрации президента США Джо Байдена о переговорах.
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Тэги: КНДР коронавирус COVID-19 Персона: Ким Чен Ын Город: Пхеньян

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