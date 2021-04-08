Ким Чен Ын пожаловался на «наихудшую ситуацию» в истории КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится в наихудшей ситуации за все времена из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением он выступил во время политической конференции партийных ячеек в Пхеньяне.

«Улучшение стандартов жизни людей даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки, первичные организации партии», — отметил Ким Чен Ын, передает Sky News .

Партийные ячейки состоят из 5−30 членов и являются наименьшими единицами партийной власти, контролирующих работу и жизнь на заводах и других местах.

Сейчас экономика КНДР, которая и так подорвана десятилетиями неэффективного управления и санкциями США, страдает от коронавирусных ограничений.

В то же время КНДР отвергает предложение администрации президента США Джо Байдена о переговорах.