После прививки AstraZeneca умерли 19 жителей Британии

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По состоянию на конец марта в Великобритании зафиксировано 79 случаев редкого образования тромбов после вакцинирования от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, умерли 19 привитых.

Фото: pixabay.com

В докладе британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) указано, что возраст трех умерших был меньше 30 лет.

MHRA не рекомендует использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди людей моложе 30 лет.

B Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили 60% взрослого населения, две дозы — 10,4% граждан.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: AstraZeneca вакцинация коронавирус COVID-19

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