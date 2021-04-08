После прививки AstraZeneca умерли 19 жителей Британии

По состоянию на конец марта в Великобритании зафиксировано 79 случаев редкого образования тромбов после вакцинирования от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, умерли 19 привитых.

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В докладе британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) указано , что возраст трех умерших был меньше 30 лет.

MHRA не рекомендует использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди людей моложе 30 лет.

B Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили 60% взрослого населения, две дозы — 10,4% граждан.