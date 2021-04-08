Дмитрия Баскова освистали после хоккейного матча в Гомеле

Главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова освистали присутствующие на матче между «Гомелем» и «Юностью» болельщики.

Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.

В Гомеле освистали Дмитрия Баскова



Глава белорусской федерации хоккея вручал Кубок хоккеистам "Юности".



видео: @nashaniva pic.twitter.com/wIC4oZeLVR — Прессбол (@pressballby) April 7, 2021