Дмитрия Баскова освистали после хоккейного матча в Гомеле
Главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова освистали присутствующие на матче между «Гомелем» и «Юностью» болельщики.
Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.
Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию». Также его