Дмитрия Баскова освистали после хоккейного матча в Гомеле

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Главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова освистали присутствующие на матче между «Гомелем» и «Юностью» болельщики.

Когда Баскова представили перед награждением игрока «Гомеля», болельщики начали громко свистеть.

 

 

Белорусский фонд спортивной солидарности в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию». Также его подозревают в соучастии убийства Романа Бондаренко.
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Тэги: убийство Романа Бондаренко ФХБ Персона: Дмитрий Басков Роман Бондаренко Город: Гомель

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