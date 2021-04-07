Милиция задержала участниц женского флешмоба на проспекте Победителей

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Задержаны «активные участники флешмоба», организованного на проспекте Победителей, сообщило вечером 7 апреля ГУВД Мингорисполкома.

«В сети интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого женского марша», — отмечается в релизе, передает БелаПАН.

«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе, — подчеркивает ГУВД. — В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной».

Сообщение проиллюстрировано фотографией группы девушек с бело-красными зонтами и шарфами возле спортивно-развлекательного комплекса Falcon.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: женский марш протест

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