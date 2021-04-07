Главреда «Газеты Слонимской» вызвали в милицию за репост

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Главный редактор «Газеты Слонимской» Николай Кононович 7 апреля был вызван в местное отделение милиции в связи с проверкой, начатой в связи с репостом на сайте издания из телеграм-канала, признанного экстремистским.

На следующей неделе Кононовича в милиции ждут снова, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Ранее по аналогичному делу редакция независимого портала Hrodna.life и его редактор Алексей Шота были оштрафованы на 12 тыс. рублей, отмечает БАЖ.

Осенью прошлого года «Газета Слонимская» перестала выходить в печатном варианте из-за конфискации техники после обыска.
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Тэги: Газета Слонимская БАЖ задержания журналистов Персона: Николай Кононович Город: Слоним

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