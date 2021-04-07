Главу ОГП Николая Козлова отпустили из ЦИП через день после отбытия 15-суточного ареста

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова выпустили из столичного Центра изоляции правонарушителей, сообщила БелаПАН его заместитель Антонина Ковалева.

По словам Ковалевой, главу ОГП вывезли из изолятора на окраину города и там высадили. «Нам сообщили, что кто-то его подвез, но дома он или нет, пока не знаем. Его телефон до сих пор находится в РОВД», — сказала она.

Козлова должны были выпустить накануне, однако пришедшему его встречать бывшему лидеру партии Анатолию Лебедько сотрудник ЦИП сообщил через переговорное устройство, что тот не будет освобожден.

Председатель ОГП, член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Николай Козлов был арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП) согласно решению суда Центрального района Минска (судья Дмитрий Карсюк) от 25 марта.

30 декабря, 5 и 11 января в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).