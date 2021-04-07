Более ста спортсменов присоединились к акции БФСС по привлечению белорусов к здоровому образу жизни

Более 100 спортсменов присоединились к акции #СборнаяЗОЖ, направленной на привлечение белорусов к здоровому образу жизни, сообщил на пресс-конференции 7 апреля исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин.

Общенациональную кампанию за здоровый образ жизни БФСС начал 1 апреля. В рамках инициативы белорусам предлагается отказаться от употребления алкоголя и табака, а вместо этого заняться спортом и делиться успехами в соцсетях.

По словам Опейкина, вовлеченные в акцию известные спортсмены готовы проводить для всех желающих тренинги, мастер-классы, уникальные тренировки, консультации по здоровому образу жизни.