Цену подсолнечного масла в Беларуси увеличат на 15%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрешило увеличить цены на подсолнечное масло на 15%, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

«С целью обеспечения населения данным продуктом в полном объеме комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на масло растительное (кроме оливкового) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 15% цен на 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении МАРТ.

Указанное повышение цен может быть осуществлено до 30 апреля.

Как пояснила пресс-служба, рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте (более чем на 20%). При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март выросли на 16,7%.

Принимая 1 марта с докладом председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил о необходимости обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса: «Молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование».