Тихановская призвала Испанию поддержать пакет санкций против «кошельков» Лукашенко

Ситуация в Беларуси обсуждалась на встрече Светланы Тихановской с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей в Вильнюсе.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Тихановская поблагодарила Гонсалес Лайю за поддержку и солидарность со стороны Испании, а также за принятие испанским парламентом резолюции по Беларуси, введение санкций против режима, работу по удержанию Беларуси в фокусе внимания ЕС, передает ее пресс-служба.

Она рассказала о «текущей ситуации в Беларуси, продолжающихся репрессиях, в том числе против верующих, а также о нечеловеческих условиях содержания задержанных и политзаключенных».

Тихановская призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве как мирное решение кризиса в Беларуси. На сегодня более 770 тыс. граждан проголосовали на платформе «Голос» за начало таких переговоров.

По информации пресс-службы, Тихановская обратилась к главе МИД Испании с призывом поддержать четвертый пакет санкций против «кошельков» Лукашенко и представителей режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях против народа, а также призвала оказать помощь репрессированным белорусам, правозащитникам, независимым медиа, студентам и исследователям.

«Меня восхищает, что Испания занимает такую четкую принципиальную позицию по Беларуси и постоянно следит за ситуацией, — отметила Тихановская. — Испания поддерживает белорусский народ и в ЕС, и в международных структурах. На встрече с министром мы говорили о том, как помочь белорусам сейчас и как помочь после перемен».