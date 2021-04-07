После гибели рабочего на «Минск Мире» задержали представителя стройорганизации
Просмотров: 110
Пресс-служба СК сообщила о задержании 28-летнего производителя работ.
Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Днем 5 апреля в строительной люльке находилось двое рабочих, которые устанавливали декоративные элементы в 25-этажном жилом доме. Произошел обрыв, один
Следователи до сих пор не выяснили причину произошедшего.