После гибели рабочего на «Минск Мире» задержали представителя стройорганизации

Пресс-служба СК сообщила о задержании 28-летнего производителя работ.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Днем 5 апреля в строительной люльке находилось двое рабочих, которые устанавливали декоративные элементы в 25-этажном жилом доме. Произошел обрыв, один рабочий погиб , другой не пострадал, оставшись в люльке.

Следователи до сих пор не выяснили причину произошедшего.