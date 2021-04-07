МВД не будет снижать возраст для получения водительских прав

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Снижение возраста для получения водительских прав в Беларуси нецелесообразно, заявил глава МВД Иван Кубраков.

Фото minsknews.by

Кубраков обратил внимание на то, что возможность получить права именно с 18 лет — международная практика, предусмотренная международной Конвенцией о дорожном движении, сообщает агентство «Минск-Новости».

Министр уточнил, что до 18 лет молодой человек — несовершеннолетний.

«С учетом тех правонарушений, которые могут быть при управлении транспортным средством, что касается правоприменительной практики, могут возникнуть определенные вопросы, так как это будет применяться к лицу, не достигшему 18 лет», — добавил он.
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Тэги: дорожное движение ПДД водительские права Персона: Иван Кубраков

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