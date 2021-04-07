В Беларуси увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19

/ Общество
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В  Беларуси вновь увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19.

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1278 новых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (на 6 апреля их было 968).

Из больниц было выписано 1243 человека.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 330 536 положительных тестов на COVID-19.

На сегодняшний день недуг унес уже 2314 жизней пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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