В Беларуси увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19
В Беларуси вновь увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19.
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1278 новых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (на 6 апреля их было 968).
Из больниц было выписано 1243 человека.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 330 536 положительных тестов на COVID-19.
На сегодняшний день недуг унес уже 2314 жизней пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
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