В Беларуси увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19

В Беларуси вновь увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19.

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1278 новых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (на 6 апреля их было 968).

Из больниц было выписано 1243 человека.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 330 536 положительных тестов на COVID-19.

На сегодняшний день недуг унес уже 2314 жизней пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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