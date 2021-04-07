Торгпредство РФ: белорусские предприятия получили полный доступ к российским госзакупкам

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Ключевые белорусские промпредприятия получили полный доступ к участию в российских госзакупках, сообщил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-конференции, которую 7 апреля провело агентство Sputnik в онлайн-формате, он напомнил, что ранее у белорусской стороны возникали вопросы с доступом к госзакупкам на территории России.

«Российская сторона очень оперативно отреагировала на данный вопрос. На данный момент в перечень тех белорусских компаний, которые включены в реестре евразийской промышленной продукции, включено 48 предприятий», — сказал Золотарев.

Он обратил внимание, что в этом перечне промышленная продукция таких крупных белорусских предприятий, как «Амкодор», Минский тракторный завод, «Гомсельмаш», «Белшина».

«Все основные белорусские промышленные предприятия, которые ранее поставляли на российский рынок ту или иную продукцию, в настоящее время они в полной мере имеют доступ к участию в госзакупках и тех или иных конкурсных процедурах», — сказал Золотарев.

По его словам, российские компании, в том числе через свои дочерние структуры на территории Беларуси, также реализуют свою продукцию на белорусском рынке.

«По состоянию на 1 января 2021 года на территории Беларуси было зарегистрировано 2.315 компаний с российским капиталом, в том числе 1.130 совместных предприятий, 1.176 предприятий со стопроцентным российским капиталом и девять прочих компаний с опосредованным российским участием», — сказал Золотарев.

В 2020 году, напомнил он, взаимный товарооборот между Беларусью и Россией составил около 29 млрд долларов.

«По итогам 2020 года Беларусь заняла четвертое место в рейтинге торговых партнеров России после Китая, Германии и Нидерландов», — уточнил Золотарев.

При этом он дал понять, что российская сторона рассчитывает на углубление экономической интеграции с Беларусью.

«Я думаю, что первая половина 2021 года будет ознаменована очень серьезными решениями в этой сфере, и мы находимся в ожидании этих решений по линии правительств России и Беларуси», — подчеркнул Золотарев.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко на прошлой неделе сообщил, что правительства двух стран готовят подписание так называемых дорожных карт. «Думаю, месяц-два — и мы завершим работу по согласованию всех этих «дорожных карт». Затем, надеюсь, на самом высоком уровне будет принято решение рассмотреть все эти документы и в совокупности, пакетом, подписать их», — сказал Семашко.

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство госзакупки Персона: Юрий Золотарев

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