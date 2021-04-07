В Минске военные Беларуси и России проводят консультации

/ Политика
Просмотров: 187

В Минске проходит 59-е заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Белорусскую сторону возглавляет начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Минобороны Александр Венгура, российскую делегацию — начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

На открытии заседания начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов подвел итоги совместной деятельности двух стран в области контроля над вооружениями, а также предложил направления дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

«В ходе заседания стороны на экспертном уровне обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями, определят конкретные шаги по решению проблемных вопросов», — говорится в сообщении.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Венгура Сергей Рыжков Олег Воинов

Другие материалы на эту тему:

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси