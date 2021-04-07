Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу предложил перенести переговорную площадку из Беларуси в Польшу

Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе первый президент Украины Леонид Кравчук 6 апреля в эфире телеканала «Украина 24» предложил перенести переговорную площадку из Беларуси в Польшу.

«Если брать бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу, — сказал он. — Мы с Польшей не всегда были друзьями. У нас были времена дружбы, но было и много проблем на границе, на территориях. Поэтому никто не скажет, что Польша — извечный верный друг Украины. Если за пределами бывшего соцлагеря, то таких стран [где можно было бы проводить очные заседания ТКГ] очень много».

«Это должна быть нейтральная страна, демократическая. Но ни в коем случае это не может быть Беларусь, потому что она уже устами Лукашенко говорит очень некрасивые, даже такие непристойные вещи в отношении Украины. Она находится под каблуком России, не является демократической страной, душащей митингующих, которые мирно высказывают свою позицию. Конечно, в такой стране иметь площадку для переговоров по миру — про это даже неудобно говорить», — заявил бывший украинский президент.

По мнению Кравчука, Россия выступит против переноса переговорной площадки из Беларуси, но «не потому, что она не хочет переносить, просто ей нужно, чтобы на заседаниях были представители ОРДЛО, а вывозить их за границы своей территории будет непросто».

«Но другого пути нет. Мы никогда не согласимся на Минск, никогда. Скажу открыто, <…> если будет Минск, я подам заявление на второй день или в тот же день, попрошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду, это уже решено», — подчеркнул руководитель делегации Киева в ТКГ.

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 5 апреля в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил , что Украина впредь не будет направлять в Минск участников трехсторонней контактной группы.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы, если вдруг сегодня завершатся карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как и раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни», — сказал чиновник.

«Все равно придется искать другую страну, другой город, может быть в том числе потому, что Беларусь пока что находится под влиянием РФ. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. И сегодня, вы видите, там доминирует определенная мысль пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы, конечно, принимаем это во внимание, а наши военные в том числе, я думаю, уже приняли это во внимание», — заявил украинский вице-премьер.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).

5 сентября 2014 года в рамках контактной группы был подписан Минский протокол, 12 февраля 2015 года — комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласованный главами государств «нормандской четверки».